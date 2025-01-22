Dünya Varlık halka arz ne zaman? Dünya Varlık halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Dünya Varlık halka arzında kaç lot verileceği ve sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oluyor. Halka arz detaylarında, yatırımcılara dağıtılacak lot miktarının yanı sıra, katılım endeksine uygunluk gibi unsurlar da büyük önem taşıyor. Peki, Dünya Varlık halka arz ne zaman? Dünya Varlık halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Detaylar haberimizde...

DÜNYA VARIK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arzı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde 22-23-24 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplayacak.

DÜNYA VARLIK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek Dünya Varlık Yönetim, toplamda 78 milyon 240 bin lot dağıtacak. Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde olacak:

- 300 Bin katılım ~ 152 Lot (5842 TL).

- 700 Bin katılım ~ 65 Lot (2498 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 41 Lot (1576 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 30 Lot (1153 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 24 Lot (922 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 20 Lot (768 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (653 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (576 TL).

DÜNYA VARLIK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Dünya Varlık Yönetim halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.

DÜNYA VARLIK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.