Danone, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Danone hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Danone hangi ülkenin? Danone hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Danone markası nereye ait?

Danone hangi ülkenin? Danone hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Danone markası nereye ait?

Danone hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Danone, sağlıklı beslenmeyi ve yaşam tarzını destekleyen ürünleriyle tanınan bir küresel şirkettir. Peki, Danone hangi ülkenin? Danone hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Danone markası nereye ait?

DANONE HANGİ ÜLKENİN?

Danone, ilk olarak 1919 yılında İspanya'nın Barselona şehrinde kurulmuştur. İlk adı "La S.A. Industrias Lácteas" olan şirket, o tarihten itibaren sağlıklı süt ürünleri ve fermente süt ürünleriyle tanınmıştır. 1966 yılında adını "Danone" olarak değiştiren şirket, bu ismi dünya genelinde tanınan bir marka haline getirmiştir.

Bugün, Danone'un etkisi dünya genelinde hissedilmektedir. Şirket, süt, yoğurt, probiyotik içecekler, bebek maması ve sağlıklı atıştırmalıklar gibi çeşitli ürünleriyle sağlıklı beslenme konusundaki küresel liderliğini sürdürmektedir.