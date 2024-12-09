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Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir?

Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir?
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Çağdaş Cam halka arz olacak. Şirketin ne zaman halka arz olacağı ve kaç lot verileceği merak ediliyor. Yatırımcılar, halka arzın detayları ve lot bilgileri konusunda bekleyiş içinde.

Borsa yatırımcılarının merakla beklediği Çağdaş Cam halka arz süreci ile ilgili detaylar netleşiyor. Şirket, sermayesini büyütmek ve halka açık bir yapıya geçmek amacıyla yatırımcılara hisse senedi satışı gerçekleştirecek. Peki, Çağdaş Cam ne zaman halka arz olacak? ve Çağdaş Cam halka arz kaç lot verir? Detaylar haberimizde...

ÇAĞDAŞ CAM NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Çağdaş Cam'ın halka arz tarihi 11-12 Aralık olarak belirlendi. Çağdaş Cam'ın sembolü "CGCAM" olarak belirlendi.

Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir?

ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Çağdaş Cam'ın halka açıklık oranı 25%. Toplamda 42 milyon lot dağıtılacak.

ÇAĞDAŞ CAM EŞİT Mİ ORANSAL MI DAĞITIM YAPACAK?

Çağdaş Cam halka arzı tamamı eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.

2024/9 Hasılat: 1,5 milyar TL

2024/9 Brüt Kâr: 422,4 milyon TL

2023 Hasılat: 2,1 milyar TL

2023 Brüt Kâr: 505,9milyon TL

2022 Hasılat: 2,3 milyar TL

2022 Brüt Kâr: 630,4 milyon TL

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