Borsada devre kesici, piyasada ani ve büyük fiyat hareketlerini sınırlamak ve aşırı volatiliteyi önlemek amacıyla kullanılan bir mekanizmadır. Devre kesiciler, piyasa düzenini korumak ve yatırımcıları korumak için tasarlanmış önlemler olup, belirli bir fiyat hareketi eşiğine ulaşıldığında devreye girerler. Peki, Borsada devre kesici nedir? Endekse bağlı devre kesici ne demek?

BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Borsa piyasasında, belirli bir süre zarfında belirli bir yüzdeyi aşan fiyat hareketleri gözlemlendiğinde otomatik olarak devreye giren bir mekanizmadır. Bu mekanizma, ani ve büyük düşüşler veya yükselişler sırasında piyasayı korumak ve düzenlemek için kullanılır.

ENDEKSE BAĞLI DEVRE KESİCİ NE DEMEK?

Endekse bağlı devre kesici, borsa endeksinin belirli bir yüzdesinin aşılması durumunda devreye giren özel bir devre kesici türüdür. Bu mekanizma, endeksin genel hareketlerine dayalı olarak çalışır ve endeksin belirli bir seviyede ya da belirli bir yüzdelik dilimde hareket etmesi durumunda otomatik olarak harekete geçer. Endeksin belirli bir yüzdesinin aşılması, örneğin %10'luk bir düşüş veya yükseliş durumunda, endeks bazlı devre kesici aktif hale gelir. Bu tür devre kesiciler, endeksin çok büyük ve ani hareketlerini dengelemeyi hedefler.

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