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BlackRock CEO'sundan Bitcoin'e Büyük Destek

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Kripto para sektöründe bir dönüm noktası niteliğindeki açıklamalarına devam eden BlackRock'ın Üst Yöneticisi Larry Fink, Bitcoin ve onun etrafında şekillenen yatırım ürünleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bitcoin Yatırımcılar Tarafından Giderek Daha Fazla Benimseniyor

Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, Bitcoin'e dair son derece iyimser açıklamalarda bulundu. Larry Fink, Bitcoin'in geleceğine dair umutlarını dile getirerek, kripto para biriminin uzun vadede var olma ihtimaline ilişkin güçlü bir inanca sahip olduğunu ifade etti.

Fink'in bu açıklamaları, Bitcoin'in kurumsal kabulü açısından oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. BlackRock, 10 trilyon doların üzerinde varlık yöneten dev bir şirket ve CEO'sunun Bitcoin'e olan desteği, kripto para birimine olan yatırımcı güvenini önemli ölçüde artırabilir.

Fink, Bitcoin piyasasının artan likidite ve şeffaflıkla birlikte nasıl bir evrim geçirdiğine de dikkat çekti. Bu alandaki perakende talebinin kendisini şaşırttığını belirten Fink, Bitcoin'in yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri tarafından giderek daha fazla benimsendiğini ve meşru bir yatırım aracı olarak kabul edildiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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