Bitfinex, El Salvador'da Otel Projesi Başlatıyor

El Salvador'da dijital varlık yönetiminde yeni bir dönem başlıyor. Bitfinex Securities, Hampton by Hilton otel kompleksinin inşası için 6,25 milyon dolarlık bir tokenize borç ihracı gerçekleştiriyor.

Bitfinex Securities'ten Yenilikçi Yatırım

Dijital varlık platformu Bitfinex Securities, El Salvador Uluslararası Havalimanı yakınlarında inşa edilecek bir Hampton by Hilton otel kompleksini finanse etmek amacıyla 6,25 milyon dolar değerinde tokenlaştırılmış bir tahvil ihraç edeceğini duyurdu. Bitfinex Securities'in bu hamlesi El Salvador'un yeni Dijital Varlık Menkul Kıymetler Yasası kapsamında gerçekleşen ilk düzenlenmiş token ihracı olma özelliği taşıyor.

Bitfinex Securities, El Salvador'da bu lisansı alan ilk platform olarak dikkat çekiyor. Ocak ayında ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinin ardından yatırımcılar düzenlenmiş yatırım araçlarına yoğun ilgi gösteriyor. Bu bağlamda şirket, yılın ilk yarısında çeşitli finansal varlıkların ihracına yönelik planlarını da kamuoyuyla paylaştı.

El Salvadorlu şirket Inversiones Laguardia S.A. de C.V. tarafından çıkarılacak olan tahvil, platformda işlem görecek ilk token olacak. "HILSV" kısaltmasıyla Bitcoin'in yan zinciri olan Liquid Network üzerinde çıkarılacak olan token, ABD doları ve Tether'in USDT stablecoin'i üzerinden işlem görebilecek. Bitfinex Securities'in CTO'su Paolo Ardoinio, bu tokenın El Salvador'da dijital varlık tokenizasyonunda bir dönüm noktası olduğunu ve bu yeni varlık sınıfının sermaye piyasalarına önemli bir yenilik getirdiğini belirtti. Ardoinio, tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin daha önce bu tür varlıklara erişimi olmayan yatırımcılara yeni fırsatlar sunarken sermayeye daha az erişimi olan pazarlardaki ihraççıların da finansman sağlamalarına olanak tanıdığını ifade etti.