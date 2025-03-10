Bitcoin ve Ethereum neden düşüyor? Kripto para piyasası neden düşüşte?

Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto paralar, son dönemde ciddi değer kayıpları yaşıyor. Peki, "Bitcoin neden düşüyor?" ve "Ethereum neden düşüyor?" sorularının cevapları merak ediliyor. Yatırımcılar ve analistler, bu durumun kripto para birimlerinin geleceği üzerinde olası etkilerini değerlendiriyor.

BITCOIN VE ETHEREUM NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Adalet Bakanlığı tarafından el konulan 198.000 Bitcoin'i stratejik rezerv olarak kullanma planı, piyasada beklenen olumlu etkiyi yaratmadı. Yatırımcılar, ABD hükümetinin doğrudan Bitcoin alacağı beklentisindeydi. Ancak rezerv planının sadece mevcut Bitcoin'lerin değerlendirilmesi şeklinde olması, satış baskısını artırdı.

Kripto para piyasasında, Trump yönetiminin kripto paralara destek vereceği beklentisi hakimdi. Ancak bu politikaların uygulanmasında yaşanan gecikmeler ve net bir yol haritasının bulunmaması, yatırımcıları tedirgin etti. Bu belirsizlik, Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında düşüşe yol açtı.

BYBIT BORSASI SİBER SALDIRISI NEDİR?

Kripto para borsası Bybit'e yapılan saldırıda, yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde Ethereum çalındı. Bu durum, yatırımcıların Ethereum'a olan güvenini sarstı ve panik satışlarına neden oldu. Kripto piyasalarında güvenlik açıkları, genellikle tüm kripto varlıkları olumsuz etkiler.