Bitcoin'in yükselişi madencilerin yüzünü güldürdü

Lider kripto para birimi Bitcoin, değerindeki artışla beraber madenciliğinden elde edilen gelirleri de tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı.

İşlem Hacmi 18 Ayın En Yüksek Seviyesinde

Dünyanın en büyük dijital para birimi Bitcoin, değerini yükseltmeye devam ederken, Bitcoin madenciliğinden elde edilen gelirler de yeni bir zirveye ulaştı. Son verilere göre, 9 Mart'ta haftalık ortalama madencilik gelirleri 68,28 milyon dolara yükselerek Mayıs 2021'deki 67,15 milyon dolarlık rekoru geride bıraktı. Gelirler hafta sonunda 68,35 milyon dolara kadar çıktı.

Bitcoin'in değeri de dün itibariyle 72.711 dolarla yeni bir zirveye ulaştı. Bu yılın başından itibaren ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanmasının ardından Bitcoin fiyatı yüzde 230'dan fazla arttı. Aynı zamanda, Bitcoin ağının işlem hacmi de geçtiğimiz hafta 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

TheMinerMag verilerine göre büyük Bitcoin madencilik şirketleri geçen Şubat'tan bu yana 1 milyar doların üzerinde madencilik ekipmanı sipariş etti. Bu, madencilerin son yükseliş döneminden kazanç sağlamaya yönelik hızlı adımlar attıklarını gösteriyor.

Son olarak Bitcoin madenciliğinde, 2024 Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen ve madenci ödüllerini her blokta 6,25 Bitcoin'den 3,125 Bitcoin'e düşürecek olan "yarılanma" olayıyla arzın büyümesinin azalmasını bekliyor.