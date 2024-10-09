Halka arza katılan yatırımcılar, talep ettikleri miktar üzerinden belirlenen lot sayısında hisse aldı. Yatırımcılar, BİNBİN'in hisse halka arzında ne kadar lot hisse sahibi olduklarını öğrenmek istiyor. Şirket, halka arz sırasında yapılan taleplerin karşılanabilmesi için gerekli tüm adımları attı ve yatırımcıların ilgisini en üst düzeye çıkarmayı başardı. Peki, BİNBİN hisse halka arz sonuçları açıklandı mı? Binbin kaç lot verdi? Detaylar haberimizde...

BİNBİN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİNBİN halka arz sonuçları açıklandı.

BİNBİN KAÇ LOT VERDİ?

Halka arzda, sermaye artışı yoluyla 12.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 5.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 1.561.450.000 TL olarak gerçekleşti. Bin Ulaşım halka arzında bireysel yatırımcılara ortalama 61 Lot (5602 TL) düştü.