Bim öğle arası kaçta bitiyor? Bim öğle arası var mı, hangi saatlerde öğle arasına giriyor?

Bim öğle arası kaçta bitiyor? Sorusu, birçok farklı hizmet vermekte olan markanın öğle arası nedeniyle merak konusu oluyor ve BİM zincir marketlerindeki öğle arası saatleri bu nedenle alışveriş yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, Bim öğle arası kaçta bitiyor? Bim öğle arası var mı, hangi saatlerde öğle arasına giriyor?

BİM ÖĞLE ARASI KAÇTA BİTİYOR?

BİM marketler zinciri sabah mesaisine 09:00'da başlıyor. Öğle arası vermeden (cuma günleri istisna) hizmet sunan BİM'in akşam kapanış saati ise 21:00. Cuma günleri BİM'de cuma günleri öğlen molası verilmekte. BİM cuma öğlen açılış saati ise 13:50 dolaylarıdır. Bim market cumartesi pazar günleri de normal mesaisine devam etmekte.

Vatandaşlar BİM marketin öğleden sonra kaçta açıldığını araştırıyor. BİM marketler zinciri sabah mesaisine 09:00'da başlıyor. Öğle arası vermeden (cuma günleri istisna) hizmet sunan BİM'in akşam kapanış saati ise 21:00. Cuma günleri BİM'de cuma günleri öğlen molası verilmekte. BİM cuma öğlen açılış saati ise 13:50 dolaylarıdır. Bim market cumartesi pazar günleri de normal mesaisine devam etmekte.