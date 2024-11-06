Beşiktaş Malmö maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Malmö geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Beşiktaş Malmö maç özeti! UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş Malmö maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş Malmö maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş Malmö maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Beşiktaş Malmö özet videosu haberimizde...

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ MALMÖ ÖZET

Beşiktaş Malmö maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Beşiktaş Malmö maç özeti linki üzerinden Beşiktaş Malmö özetine ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ MALMÖ ÖZET VİDEOSU

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Malmö maçı 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti.

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI NE ZAMANDI?

Beşiktaş Malmö maçı 6 Kasım 2024 günü oynandı.

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş Malmö maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.