Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Eyüpspormaçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Eyüpspor maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Eyüpspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Eyüpspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

BEŞİKATAŞ MAÇA HAZIR

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idmanın, taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş ile ikas Eyüpspor arasındaki mücadele, yarın saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Eyüpspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vanspor-Elazığspor Maçı, 22 Eylül Pazar günü 20.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş Eyüpspor maçı11'leri henüz açıklanmadı.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Eyüpspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.