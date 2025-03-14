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Beşiktaş derbide sahadan çekilecek mi? Beşiktaş, BJK - GS maçında sahaya çıkmayacak mı?
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Türk futbolundaki yabancı hakem tartışmaları sürerken ortaya atılan bir iddia büyük ses getirdi. İddiaya göre, Beşiktaş, Galatasaray derbisine Türk hakem atanması durumunda büyük bir protesto hareketi planlıyor. Siyah beyazlı oyuncular, formalarını çıkarıp beş kırmızı kart görerek maçı protesto etmek istiyorlar. Beşiktaş derbide sahadan çekilecek mi?

Süper Lig'de yabancı hakem tartışmaları son sürat devam ederken Beşiktaş cephesi, Galatasaray ile oynayacakları lig maçına yabancı hakem isteğini TFF'ye iletmişti. Federasyondan henüz resmi cevabı alamayan siyah-beyazlıların ilginç bir protestoya hazırlandığı iddia edildi. Beşiktaş derbide sahadan çekilecek mi? Beşiktaş, BJK - GS maçında sahaya çıkmayacak mı?

BEŞİKTAŞ DERBİDE SAHADAN ÇEKİLECEK Mİ?

Beşiktaş tribünleri Gaziantep FK maçında, "Derbiye Türk hakem istemiyoruz" ve "Futbolun katili Türk hakemleri" diye inledi. Siyah beyazlı yönetim de olağanüstü toplandı. Eğer Galatasaray derbisine Türk hakem atanırsa büyük ses getirecek bir hareket geleceği iddia ediliyor.

BEŞ KIRMIZI KART İDDİASI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde; Galatasaray derbisine Türk hakem atanırsa, Beşiktaşlı futbolcuların sahada formalarını çıkararak beş kırmızı kart görüp maçı bırakmayı planladıkları öğrenildi. Siyah beyazlı oyuncular formalarını çıkarıp beş kırmızı kart görerek maçı protesto etmek istiyor. Yöneticilerin bu fikri değerlendirmeye aldıkları öğrenildi. Yönetim, eşitlik ilkesi gereğince acil olarak Galatasaray maçına yabancı hakem atanmasını bekliyor.

TFF DÜN AÇIKLAMA YAPTI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Yabancı hakem için 'asla' demedim. Kulüpler şunu istedi, bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız. Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili de verilmiş kesin bir kararımız yok. Yeniden değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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