BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? 2025 Beşiktaş başkan adayları kimler?

BJK Başkanı Hasan Arat'ın istifası sonrasında "Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş başkan adayları kimler?" soruları gündeme geliyor. Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasıyla birlikte yönetimde peş peşe istifalar yaşandı. Bu gelişmelerin ardından futbolseverler 2025 başkanlık seçiminin tarihini merak etmeye başladı. Beşiktaş başkan adayları kimler? Detaylar haberimizdedir...

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş Spor Kulübü, 2023 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Hasan Arat'ı yeni başkan olarak seçti. Arat, toplam 21 sandıkta da rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu.

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Kulüp tüzüğü gereği Beşiktaş, 2025 yılında yeniden seçime gidecek. Planlanan seçimlerin önümüzdeki yıl Mayıs ayında yapılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta 1984-2000 yılları arasında aralıksız başkanlık yapan Süleyman Seba, siyah-beyazlı kulübün tarihine en uzun süre görev yapan başkan olarak adını yazdırdı. İşte, Beşiktaş tarihinde başkanlık yapan isimler ve dönemleri:

1984-2000: Süleyman Seba

2000-2004: Serdar Bilgili

2004-2012: Yıldırım Demirören