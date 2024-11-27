Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Hasan Arat istifa etti

 RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

RTÜK'ten 4 diziye ceza

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt
Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? 2025 Beşiktaş başkan adayları kimler?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? 2023 yılının sonunda Beşiktaş'ta gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık için iki aday yarıştı. Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın aday olduğu seçimde, 7 bin 271 oy alan Hasan Arat başkanlık koltuğuna oturdu. Peki, 2025 Beşiktaş başkan adayları kimler?

BJK Başkanı Hasan Arat'ın istifası sonrasında "Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş başkan adayları kimler?" soruları gündeme geliyor. Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasıyla birlikte yönetimde peş peşe istifalar yaşandı. Bu gelişmelerin ardından futbolseverler 2025 başkanlık seçiminin tarihini merak etmeye başladı. Beşiktaş başkan adayları kimler? Detaylar haberimizdedir...

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş Spor Kulübü, 2023 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Hasan Arat'ı yeni başkan olarak seçti. Arat, toplam 21 sandıkta da rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu.

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? 2025 Beşiktaş başkan adayları kimler?

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Kulüp tüzüğü gereği Beşiktaş, 2025 yılında yeniden seçime gidecek. Planlanan seçimlerin önümüzdeki yıl Mayıs ayında yapılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta 1984-2000 yılları arasında aralıksız başkanlık yapan Süleyman Seba, siyah-beyazlı kulübün tarihine en uzun süre görev yapan başkan olarak adını yazdırdı. İşte, Beşiktaş tarihinde başkanlık yapan isimler ve dönemleri:

  • 1984-2000: Süleyman Seba
  • 2000-2004: Serdar Bilgili
  • 2004-2012: Yıldırım Demirören

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? 2025 Beşiktaş başkan adayları kimler?

  • 2012-2019: Fikret Orman
  • 2019-2023: Ahmet Nur Çebi
  • 2023: Hasan Arat
BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? 2025 Beşiktaş başkan adayları kimler?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı
img

Ünlü oyuncu merak edilen sırrını açıkladı
img

Sahaların tozunu attıran yıldız futbolcu inşaat işçisi oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 27 Kasım altın fiyatları! Kuruluş Osman 173. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? CANLI maç izle! (LİVERPOOL REAL MADRİD) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Liverpool Real Madrid maçı nereden izlenir? 28 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Başak, Koç burcu yorumu! 28 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Hasan Arat istifası sonrası Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelir mi? Victor Osimhen sevgilisi kim? Osimhen evli mi, çocuğu var mı? HASAN ARAT AÇIKLAMA CANLI İZLE! Hasan Arat açıklaması ne zaman, hangi kanalda? BJK TV canlı izleme linki Beşiktaş Başkanı Fikret Orman mı olacak? Fikret Orman Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? 2025 Beşiktaş başkan adayları kimler? GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 27 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.