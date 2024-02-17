BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilmekte olan açıklamaların ardından emekliler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıkladı.Peki, BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan'da başlıyor. 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri Ramazan Bayramı tarihleri olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Haziran 2024 günü oluyor. 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri de Kurban Bayramı olarak ülkemizde kutlanacak. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesi de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi gerekecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zamlı bayram ikramiyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. 2 bin lira olan emekli ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapılarak 3 bin liraya yükseltildi. Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.