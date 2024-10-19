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Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti!

Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti!
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Bandırmaspor ve Karagümrük arasında oynanan futbol karşılaşması sona erdi. Maçın detaylı özeti ve skoru merak ediliyor. Maç sonucunu ve maçın özetini sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki, Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti!

Bandırmaspor ile Karagümrük maçının sonucu ve önemli anlarını merak eden taraftarlar, karşılaşmanın nasıl bittiğini öğrenmek istiyor. Bandırmaspor ve Karagümrük arasındaki mücadele, her iki takımın da sahadaki performansları ve kritik pozisyonları ile büyük heyecana sahne oldu. Maçın skoru ve özet bilgileri, taraftarlar için büyük önem taşırken, karşılaşmanın gidişatı ve öne çıkan oyuncular da dikkat çekti. Maç sonucu, öne çıkan pozisyonlar, gol dakikaları ve maçın genel değerlendirmesiyle ilgili tüm detayları sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Bu önemli karşılaşmanın sonucunu kaçırmayın ve maçın özetine göz atarak en kritik anları tekrar izleyin!

BANDIRMASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bandırmaspor - Karagümrük maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da oynandı. Bandırmaspor- Karagümrük maçının kaç kaç bittiği merak ediliyor. Bandırmaspor- Karagümrük maçı devam ediyor.

Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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