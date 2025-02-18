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BALSU ne zaman işlem görecek? Balsu Gıda halka arz tarihi nedir, BALSU hisseleri ne zaman işlem görecek?

BALSU ne zaman işlem görecek? Balsu Gıda halka arz tarihi nedir, BALSU hisseleri ne zaman işlem görecek?
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Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU), Borsa İstanbul'da işlem görmek için geri sayıma başladı. Halka arz sürecini tamamlayan şirket, yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Peki, BALSU ne zaman işlem görecek? Halka arz fiyatı ve hisse kodu nedir? İşte detaylar…

Borsa İstanbul'un Yıldız Pazar'ında yerini alacak olan BALSU, 20 Şubat 2025 tarihinde işlem görmeye başlayacak. Halka arz sürecinde yoğun ilgi gören şirket, belirlenen halka arz fiyatıyla dikkat çekti. BALSU hisseleri kaç TL? sorusu yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Borsada işlem görmek için tüm onay süreçlerini tamamlayan BALSU, yatırımcılarına güvenilir bir yatırım fırsatı sunmayı hedefliyor. BALSU ne zaman işlem görecek? BALSU halka arz fiyatı ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar…

BALSU NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU), 20 Şubat 2025 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz edilen 278.000.000 TL nominal değerli şirket payları, 17,57 TL baz fiyat ve "BALSU.E" koduyla yatırımcılarla buluşacak.

BALSU ne zaman işlem görecek? Balsu Gıda halka arz tarihi nedir, BALSU hisseleri ne zaman işlem görecek?

BALSU GIDA HALKA ARZ TARİHİ NEDİR?

Balsu Gıda, 12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, pay başına 17,57 TL fiyatla halka arz edildi. BALSU hisseleri, 20 Şubat 2025'ten itibaren "BALSU.E" koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

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