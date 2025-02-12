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Balsu halka arz kaç lot verir? BALSU halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Balsu halka arz kaç lot verir? BALSU halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
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Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor. Halka arz süreci ve dağıtılacak lot miktarları merak edilen konular arasında yer alıyor. "Balsu halka arz kaç lot verir?" sorusu, özellikle bireysel yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Balsu halka arz fiyatı pay başına 17,57 TL olarak belirlendi. Toplamda 278 milyon lot payın dağıtılacağı halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara %60'lık bir pay ayrıldı. Katılım sayısına göre bireysel yatırımcılara düşecek lot miktarı değişiklik gösterecek. "Balsu halka arz katılım endeksine uygun mu?" sorusuna ve aracı kurumlar listesine dair detayları sizler için derledik. Peki, Balsu halka arz kaç lot verir? BALSU halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

BALSU HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı, 12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı, pay başına 17,57 TL olarak belirlenmiştir. Toplamda 278 milyon lot payın dağıtılması planlanmaktadır. Dağıtılacak payların %60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilmiştir. Katılım sayısına bağlı olarak, bireysel yatırımcılara düşecek tahmini lot miktarları aşağıdaki gibidir:

150 bin katılım: Yaklaşık 1.112 lot (19.537 TL)

250 bin katılım: Yaklaşık 667 lot (11.719 TL)

350 bin katılım: Yaklaşık 476 lot (8.363 TL)

500 bin katılım: Yaklaşık 333 lot (5.850 TL)

700 bin katılım: Yaklaşık 238 lot (4.181 TL)

1,1 milyon katılım: Yaklaşık 151 lot (2.653 TL)

1,6 milyon katılım: Yaklaşık 104 lot (1.827 TL)

2,2 milyon katılım: Yaklaşık 75 lot (1.317 TL)

Balsu halka arz kaç lot verir? BALSU halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

BALSU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Balsu Gıda'nın halka arz edilen paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtilmiştir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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