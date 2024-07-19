ATM'lerden para çekiliyor mu? ATM'ler çalışıyor mu? ATM'ler neden çalışmıyor?

Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı sorun pek çok sektörü etkiledi. Bankaların ATM'lerinde yaşanan sorun nedeniyle para çekmek isteyenler farklı ATM'lere yönlendirildi. Bazı bankaların ATM'leri ödeme yapamadı. Peki, ATM'lerden para çekiliyor mu? ATM'ler çalışıyor mu? ATM'ler neden çalışmıyor?

ATM'LERDEN PARA ÇEKİLİYOR MU?

Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı teknik sorun nedeniyle bankacılık işlemlerinde de aksama yaşanıyor. Taksim Meydanı'nda para çekmek için ATM'lerin önüne gelenler, başka ATM'lere yönlendirildi.

ATM'LER ÇALIŞIYOR MU?

Bankamatikten parasını çekemeyen Mustafa Keyif "Şu anda bir sorun var. Ben de işlemimi yapamadım. 'Şu anda bu bankamatik müsait değil en yakın bankamatiğe gidin' dedi. Bu işi yapanlar gerekli önlemleri almıştır" dedi.

Yazılım kaynaklı teknik sorun nedeniyle bankamatikten işlem yapamayan bir kadın ise, "İlk buradan denedim ama olmadı. Hesabıma bakacaktım, para var mı diye ama bir sorun var. Bankamızla görüşmemizi söylediler" diye konuştu