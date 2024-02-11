Aston Villa - Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Aston Villa - Manchester United maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ASTON VİLLA - M. UNİTED MAÇ ÖZETİ İZLE

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ASTON VİLLA - M. UNİTED MAÇI ÖZETİ

Aston Villa - Manchester United maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

ASTON VİLLA - M. UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Aston Villa - Manchester United maçı 2-1'lik Manchester United üstünlüğü ile sona erdi.

ASTON VİLLA - M. UNİTED MAÇI NE ZAMANDI?

Aston Villa - Manchester United maçı 11 Şubat 2024 günü oynandı.

ASTON VİLLA - M. UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Aston Villa - Manchester United maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.