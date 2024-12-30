Armada Gıda kaç lot verdi? Armada Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Armada Gıda'nın halka arz süreci tamamlandı ve sonuçlar yatırımcılarla paylaşılmaya başlandı. Armada Gıda halka arz sonuçları merak ediliyor. Armada Gıda'nın kaç lot verdiği ve borsada ne zaman işlem göreceği araştırılıyor. Özellikle bireysel ve kurumsal yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi, "Armada Gıda halka arz sonuçları" ile ilgili beklentiyi artırdı. Peki, Armada Gıda kaç lot verdi? Armada Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı?

ARMADA GIDA KAÇ LOT VERDİ?

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. halka arzı talep toplama işlemleri 25-26-27 Aralık 2024 tarihleri arasında tamamladı. Armada Gıda hisse fiyatı ise 40 TL olarak belirlendi.

ARMADA GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Armada Gıda halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

ARMADA GIDA KAÇ PAY VERECEK?

Armada Gıda pay miktarı aşağıdaki gibi belirlendi;

- 300 Bin katılım ~ 92 Lot (3680 TL).

- 700 Bin katılım ~ 40 Lot (1600 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (1000 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (600 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (480 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (440 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (360 TL).

ARMADA GIDA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Armada Gıda'nın ne zaman işlem göreceği henüz netleşmedi.