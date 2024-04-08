Ark Invest, Coinbase Hisselerinde Satışa Gitmeye Devam Ediyor

Ark Invest, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, iki borsa yatırım fonundan toplamda 62.615 adet Coinbase hissesini, 15,1 milyon dolar karşılığında sattığını duyurdu.

Coinbase Hisseleri ARKK'da İstenilen Seviyeye Geriledi

Yatırım devi Ark Invest, son günlerde kripto para borsası Coinbase'in hisselerinde yeni satışlar yapmaya devam ediyor. Cathie Wood liderliğindeki firma, Cuma günü iki farklı borsa yatırım fonundan toplamda 15,1 milyon dolar değerinde Coinbase hissesi elden çıkardı.

Satış işlemleri, şirketin Innovation ETF (ARKK) ve Next Generation Internet ETF (ARKW) fonları üzerinden gerçekleşti. ARKK'dan 12,6 milyon dolar değerinde 52.295 hisse, ARKW'dan ise 2,5 milyon dolar değerinde 10.320 hisse satıldı. Bu satışlar, Perşembe günü yapılan 6,4 milyon dolarlık satışın ardından geldi ve toplamda 21,5 milyon dolarlık bir elden çıkarma işlemi gerçekleştirilmiş oldu.

Ark Invest'in bu hamlesinin arkasında, fon portföylerindeki çeşitliliği koruma stratejisi yatıyor. Şirket, tek bir hissenin fon değerinin yüzde 10'unu aşmasını engellemek için dengeleme işlemleri yapıyor. Coinbase hisselerinin değer kazanması, bu dengeleme ihtiyacını doğurdu.

Son satışların ardından Coinbase, ARKK ve ARKW fonlarının ikinci büyük holdingi konumunda. ARKK'da yüzde 9,36, ARKW'da ise yüzde 9,55 ağırlığa sahip. Son olarak ARKK fonunun Coinbase varlıklarının piyasa değeri 669 milyon dolar, ARKW'nın ise 160 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.