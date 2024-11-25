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Araç alımında yeni dönem 5 Aralık'tan itibaren başlıyor

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Araç sigortasında yeni dönem başlıyor. Artık 5 Aralık'tan sonra araba satın almak için bilmeniz gereken önemli bir kural var. Yeni düzenleme ile 5 Aralık'tan itibaren araç satışlarında trafik sigortasını aynı gün yaptırmak zorunlu olacak.

Otomobil satışlarında trafik sigortası süresi 5 Aralık itibarıyla değişiyor. Düzenleme ile sigorta işleminin araç satışının gerçekleştiği gün yapılması gerekecek. Sigortanın ertesi güne bırakılması halinde ilave ücret ödenecek.

Otomobil satışlarında trafik sigortası süresi değişiyor. Yeni düzenleme 5 Aralık itibarıyla uygulamaya girecek.

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda araç satıldıktan sonraki 15 gün içinde sigorta poliçesi yaptırma imkanı kalkacak.

Uygulama ile trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması zorunlu olacak.

Sigortanın ertesi güne bırakılması halinde poliçeye yüzde 5'lik sürprim eklenecek.

Araç satışının hafta sonu nöbetçi noterlerde yapılması halinde sigorta işleminin takip eden ilk iş gününde yapılması gerekecek.

Anayasa Mahkemesi, "Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır." maddesini iptal etmişti.

Araç alımında yeni dönem 5 Aralık'tan itibaren başlıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Hükümetten her gün yeni bir soygun yöntemi ortaya çıkıyor. Oldu olacak nefes vergisi de alın.. Yuh bu kadarına da pes

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıNetherill:

aynı gün olurmu araba almaya karar verdiğinde yaptırmamız gerekiyor hatta araba satışında sigorta olmadan noter satış yapmamalı. üstüne de 100 kırbaç ve 500 akçe bedel ödemeli alıcı...

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme3
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