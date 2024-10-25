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Apandisit neden patlar?

Apandisit neden patlar?
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Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisi patladı. Tecrübeli teknik adam acil olarak ameliyata alındı. Peki, Apandisit neden patlar?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisi patladı ve acil olarak ameliyata alındı. Tecrübeli teknik adamın sağlık durumu hakkında Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir" ifadeleri yer aldı. Apandisit neden patlar?

APANDİSİT NEDEN PATLAR?

Apandisit, kalın bağırsağa bağlı küçük bir organ olan, apendiks adı verilen kör bağırsak uzantısının iltihaplanmasıdır. Kalın bağırsağa bağlanan ince bir tüp olan apandisit genç yaşlarda vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olan bağışıklık sisteminin bir parçası olarak çalışırken, ilerleyen yaşlarda apandisit bu görevi yerine getirmeyi bırakır ve vücudun diğer bölümleri enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olmaya devam eder.

Apandisit patlaması, peritonit olarak bilinen enfeksiyonun karın boyunca yayıldığı, yaşamı tehdit eden bu durumdur. Dışkı, mukus ve bakterilerin karın boşluğuna kaçmasına neden de olan apandisit patlaması hayati tehlike oluşturabileceği için apandisitin çıkarılması ve karın boşluğunun temizlenmesini gerektiren ciddi bir sağlık sorunudur.

Halk dilinde "Apandisit patlaması" olarak da bilinen apandisit iltihabı, apandisitin iç kısmının tıkanması sonucu boğulmasıyla ortaya çıkar. Organın içindeki basınç yükselince beslenmesi de bozulur ve bu süreçte iltihaplanma meydana gelir.

Apandisit patlaması belirtileri şunlardır:

• Sağ alt karın bölgesinde ağrı

• Karında şişkinlik

• Gaz sıkışması

• Mide bulantısı ve kusma

• Yüksek ateş

• İştah kaybı

• İshal ya da kabızlık

• Ağızda ve dilde kuruluk

• Göbek ve karın bölgesinde dokunmayla artan hassasiyet

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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