Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Antalyaspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Antalyaspor Beşiktaş maçı 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Antalyaspor Beşiktaş maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 15.00 itibariyle başlayacak.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor Beşiktaş maçı Antalya'da, Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak.