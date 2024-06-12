Altay Bayındır, Beşiktaş ile mi anlaştı? Altay Bayındır, Beşiktaş'a mı gidiyor?
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın Beşiktaş ile anlaşma sürecinde olduğu iddiası gündeme geliyor. Bayındır'ın Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer olduğu Manchester United'da istediği forma şansını bulamayan milli kalecimiz Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor. Peki, Altay Bayındır, Beşiktaş ile mi anlaştı? Altay Bayındır, Beşiktaş'a mı gidiyor?
ALTAY BAYINDIR, BEŞİKTAŞ'A MI GİDİYOR?
Prensip olarak Beşiktaş ile anlaşmaya varan Altay Bayındır, 3 yıllık sözleşmeye "Tamam" dedi. EURO 2024 sonrası resmiyete dökülmesi beklenen bu transfer haberi için İngiliz basını da detayları paylaştı.