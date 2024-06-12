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Altay Bayındır, Beşiktaş ile mi anlaştı? Altay Bayındır, Beşiktaş'a mı gidiyor?

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Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın Beşiktaş ile anlaşma sürecinde olduğu iddiası gündeme geliyor. Bayındır'ın Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer olduğu Manchester United'da istediği forma şansını bulamayan milli kalecimiz Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor. Peki, Altay Bayındır, Beşiktaş ile mi anlaştı? Altay Bayındır, Beşiktaş'a mı gidiyor?

ALTAY BAYINDIR, BEŞİKTAŞ'A MI GİDİYOR?

Prensip olarak Beşiktaş ile anlaşmaya varan Altay Bayındır, 3 yıllık sözleşmeye "Tamam" dedi. EURO 2024 sonrası resmiyete dökülmesi beklenen bu transfer haberi için İngiliz basını da detayları paylaştı.

Altay Bayındır, Beşiktaş ile mi anlaştı? Altay Bayındır, Beşiktaş'a mı gidiyor?

ALTAY BAYINDIR BEŞİKTAŞ İLE Mİ ANLAŞTI?

Beşiktaş yönetiminin Altay Bayındır için 5 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonuslar içeren bir paket hazırladığı aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Altay ile sezon biter bitmez anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Altay Bayındır, Beşiktaş ile mi anlaştı? Altay Bayındır, Beşiktaş'a mı gidiyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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