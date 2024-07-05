Alperen Berber, önceki katıldığı şampiyonalarda olduğu gibi gösterdiği üstün performansla "U20 Avrupa Şampiyonu" unvanını kazandı. 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. Peki, Alperen Berber kimdir? Avrupa güreş şampiyonu Alperen Berber kaç yaşında, nereli?

ALPEREN BERBER KİMDİR?

Türk güreşçidir. Grekoromen stilde 82 kiloda mücadele eden sporcu, Samsun B.Ş.B. kulübü bünyesinde ve millî takım adına müsabakalara katılmaktadır. 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. Ürdün'ün Amman kentinde düzenlenen 2023 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilo final maçında İranlı Yasin Ali Yazdı'yı 9-1 mağlup ederek gençlerde dünya şampiyonu oldu.

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen 2023 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilo final maçında bağımsız sporcu Aues Gonibov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 82 kiloda final maçında bireysel bağımsız olarak katılan Rusya adına yarışan Islam Aliev'i 4-3 yenerek altın madalya kazandı. İkinci turda Azerbaycanlı Refik Hüseynov'u 7-1, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi 7-1, yarı finalde ise Bulgaristan adına yarışan Ayk Mnatsakanyan'ı yenerek finale çıkmıştı.

Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde milli sporculardan Alperen Berber altın, Muhammed Ali Göçmen gümüş ve Servet Angi bronz madalya kazandı.