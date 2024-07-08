Almanya İspanya maçı tekrar mı edilecek EURO 2024?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya'nın İspanya'ya 119. dakikada yediği golle mağlup olmasının ardından Alman taraftarlar, maçın tekrar edilmesi için kampanya başlattı. Alman taraftarlar, maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda penaltı verilmesi gerektiğini iddia ederek UEFA'ya ve Hakem Anthony Taylor'a büyük tepki gösterdi. Kampanya kapsamında 300 bin civarında dilekçe UEFA'ya iletilirken, taraftarlar maçın tekrar oynanmasını talep ediyor... Almanya İspanya maçı tekrar mı edilecek EURO 2024?

ALMANYA İSPANYA MAÇI TEKRAR MI EDİLECEK?





Alman taraftarlar karşılaşmanın tekrar edilmesi için bir kampanya başlattı. Maçta dakikalar 106'yı gösterirken oldukça ilginç bir an yaşandı. Ceza sahası yayında topla buluşan Jamal Musiala'nın sert şutunda top İspanyol oyuncu Marc Cucurella'nın eline çarptı. Bu pozisyonda Almanlar penaltı beklerken hakem Anthony Taylor oyunu devam ettirdi. Video

Alman taraftarlar özellikle sosyal medyada bu pozisyona penaltı verilmesi gerektiğini iddia ederek UEFA'ya ve Hakem Anthony Taylor'a büyük tepki gösterdi.

KAMPANYA BAŞLATTILAR: BU MAÇ HİLELİ

Alman futbolseverler bir kampanya başlatarak UEFA'yı dilekçe yağmuruna tuttu. 300 bin civarında dilekçe UEFA'ya iletilirken Almanlar maçın tekrar oynanmasını istedi. Taraftarlar, UEFA'ya gönderdikleri dilekçede, "Bu maç hileliydi. Bunun açıkça kabul edilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdiler.