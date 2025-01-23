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AKFEN inşaat hisse halka arz kaç lot verdi? AKFEN halka arz katılım endeksine uygun mu?

AKFEN inşaat hisse halka arz kaç lot verdi? AKFEN halka arz katılım endeksine uygun mu?
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AKFEN inşaat hisse halka arz kaç lot verdi? AKFEN İnşaat'ın halka arzı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Şirketin halka arzında ne kadar lot verildiği ve halka arzın katılım endeksine uygun olup olmadığı konuları gündeme geliyor.

Akfen İnşaat halka arzı, yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Halka arz süreci tamamlanan şirketin dağıtım sonuçları ve Akfen halka arz kaç lot verdi? sorusu gündem oldu. Ayrıca, hisselerin katılım endeksine uygun olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Akfen İnşaat halka arzı kapsamında yatırımcılara kaç lot verildi ve bu hisseler katılım endeksine uygun mu? Detaylar haberimizde...

AKFEN İNŞAAT HİSSE HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz süreci 15-17 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplamda 95.487.612 adet pay, pay başına 38,70 TL fiyatla satışa sunuldu. Halka arza 261.072 yatırımcı katıldı ve her bir yatırımcıya ortalama 85 lot (3.289 TL) tahsis edildi.

AKFEN inşaat hisse halka arz kaç lot verdi? AKFEN halka arz katılım endeksine uygun mu?

AKFEN HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Akfen İnşaat'ın halka arz edilen hisselerinin Katılım Endeksi'ne uygun olmadığı belirtilmiştir.

AKFEN HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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