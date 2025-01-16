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Akfen halka arz kaç lot verir? AKFEN İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Akfen halka arz kaç lot verir? AKFEN İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
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AKFEN İnşaat'ın halka arz süreci ilerliyor. Ancak yatırımcılar, halka arzın kaç lot verileceğini ve hangi bankalardan işlem yapabileceklerini merak ediyor. Halka arzın katılım endeksine uygunluğu da yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Gülermak'ın halka arzına gösterilen yoğun ilgi, talep toplama sürecinde tüm beklentileri aştı. Şirketin paylarına hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar tarafından büyük talep gelirken, Gülermak halka arzında kaç lot dağıtıldığı en çok merak edilen konular arasında. Peki, Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı? Akfen halka arz kaç lot verir? AKFEN İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Detaylar haberimizde...

AKFEN HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.

AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Firma toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle:

- 300 Bin katılım ~ 128 Lot (4953 TL).

- 700 Bin katılım ~ 55 Lot (2128 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1354 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (1006 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (812 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (657 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (580 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (503 TL).

Akfen halka arz kaç lot verir? AKFEN İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

AKFEN HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

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