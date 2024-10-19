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Akaryakıtta indirim! Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu? (19-20 Ekim)

Akaryakıtta indirim! Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu? (19-20 Ekim)
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Benzin fiyatlarında indirim gerçekleşti. Yeni indirimle birlikte benzinin litre fiyatı ne kadar oldu merak konusu oldu. Akaryakıtta yaşanan bu indirim, sürücülerin yüzünü güldürdü.

22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen benzin ve motorin fiyatlarındaki indirim, araç sahipleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Benzin grubunda 1,87 TL, motorin grubunda ise 1,65 TL'lik bir fiyat indirimi öngörülüyor. Son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların bütçelerini zorlarken, bu indirim haberi, sürücüler için bir nebze de olsa rahatlama sağlayacak gibi görünüyor. Peki, Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu?

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

BENZİNİN LİTRESİ

İstanbul (Avrupa): 44.69 TL

İstanbul (Anadolu): 44.57 TL

Ankara: 45.09 TL

İzmir: 45.54 TL

Akaryakıtta indirim! Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu?

MOTORİNİN LİTRESİ

İstanbul (Avrupa): 43.54 TL

İstanbul (Anadolu): 43.47 TL

Ankara: 44.07 TL

İzmir: 44.57 TL

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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