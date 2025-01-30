Ajax ilk 8'e girme ihitmali var mı, Ajax Play Off'u garantiledi mi (UEFA Avrupa Ligi)?

Bu gece Johan Cruyff Arena'da oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak Ajax-Galatasaray maçı TRT 1'den şifresiz ekranlara gelecek. İspanyol hakem Gil Manzano'nun yöneteceği 90 dakika merak bekleniyor. Ajax ilk 8'e girme ihitmali var mı, Ajax Play Off'u garantiledi mi ?

AJAX İLK 8'E GİRME İHİTMALİ VAR MI?

Amsterdam temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiası bulunmuyor.

Hollanda futbolunun Avrupa'daki en önemli takımlarından olan Ajax, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ajax, topladığı 10 puanla son haftaya 16. sırada girdi.

Kırmızı-beyazlı takım, henüz tur atlamayı garantilemese de sıralamada rahat konumda bulunuyor.