Ajax ilk 8'e girme ihitmali var mı, Ajax Play Off'u garantiledi mi (UEFA Avrupa Ligi)?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax deplasmanına çıkacak. 13 puanla 9. sırada yer alan ve Play-Off'u garantileyen Okan Buruk'un ekibi, Ajax'ı yenerek direkt son 16 bileti almayı hedefliyor.
Bu gece Johan Cruyff Arena'da oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak Ajax-Galatasaray maçı TRT 1'den şifresiz ekranlara gelecek. İspanyol hakem Gil Manzano'nun yöneteceği 90 dakika merak bekleniyor. Ajax ilk 8'e girme ihitmali var mı, Ajax Play Off'u garantiledi mi ?
AJAX İLK 8'E GİRME İHİTMALİ VAR MI?
Amsterdam temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiası bulunmuyor.
Hollanda futbolunun Avrupa'daki en önemli takımlarından olan Ajax, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ajax, topladığı 10 puanla son haftaya 16. sırada girdi.
Kırmızı-beyazlı takım, henüz tur atlamayı garantilemese de sıralamada rahat konumda bulunuyor.