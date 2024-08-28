Üye Girişi
Haberler

AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES Gayrimenkul halka arz kaç lot verdi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHES GYO'nun işlem görmeye başlayacağı tarih ve verilecek lot miktarı merak ediliyor. AHES GYO'nun halka arz işlemleri hakkında detaylı bilgileri bulabileceğiniz bu haberde, işlem tarihleri ve lot miktarları hakkında önemli bilgiler yer alıyor.

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz sürecine başlamaya hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin halka arz başvurusuna onay verdi. Talep toplama süreci yakında başlayacak ve bu süreçte hisse senetleri eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulacak. Halka arz fiyatı 25,20 TL olarak belirlendi. Peki, AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES GYO kaç lot verir? Detaylar haberimizde...

AHES GYO KAÇ LOT VERİR?

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, halka arz süreciyle 50.000.000 TL'lik bedelli sermaye artırımına gidecek. İşte, olası dağıtılacak pay miktarları:

  • 300 bin katılım - 125 lot (3150 TL)
  • 700 bin katılım - 54 lot (1360 TL)
  • 1.1 milyon katılım - 35 lot (882 TL)
  • 1.5 milyon katılım - 25 lot (630 TL)
  • 1.9 milyon katılım - 20 lot (504 TL)
  • 2.3 milyon katılım - 17 lot (428 TL)
  • 2.7 milyon katılım - 14 lot (352 TL)
  • 3.1 milyon katılım - 13 lot (327 TL)

AHES HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

AHES Gayrimenkul halka arzı katılım endeksine uygun olarak gerçekleşecek.

AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES GYO kaç lot verir?

AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

  1. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  2. Acar Menkul Değerler A.Ş.
  3. Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  4. Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  5. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  6. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  7. Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
  8. Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  9. Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  10. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  11. Burgan Bank A.Ş.
  12. Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  13. DenizBank A.Ş.
  14. Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
  15. Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  16. Garanti Bankası A.Ş.
  17. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  18. Global Menkul Değerler A.Ş.
  19. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  20. Türkiye Halk Bankası A.Ş.
  21. Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  22. Ing Bank A.Ş.
  23. Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  24. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  25. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  26. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  27. Türkiye İş Bankası A.Ş.
  28. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
  29. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  30. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  31. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  32. Fibabanka A.Ş.
  33. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
  34. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  35. PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  36. Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  37. Qnb Finansbank A.Ş.
  38. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  39. Şekerbank T.A.Ş.
  40. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  41. Odea Bank A.Ş.
  42. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  43. Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  44. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  45. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
  46. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  47. T. Vakıflar Bankası T.A.O.
  48. Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
  49. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
  50. Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
  51. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  52. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  53. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  54. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
  55. Pay Menkul Değerler A.Ş.
  56. Prim Menkul Değerler A.Ş.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Katılım endeksi Halka Arz Halka Arz Ekonomi Gündem Emlak Finans Ekonomi Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Teknofest 2024 nerede? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest kaç gün sürecek? İstanbul'da 28 Ağustos uçak sesleri neden geliyor? İstanbul jet savaş uçağı sesi neden geliyor, ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Haluk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri... 2023 yılında gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Gelir vergisi roketmeni açıklandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 kırtasiye ürünleri geldi mi? "Hayat" filmi Oscar adayı mı? "Hayat" filmi konusu ne, oyuncuları kimler? AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES Gayrimenkul halka arz kaç lot verdi? Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman ve nerede evleniyor? Acun Ilıcalı kaç kez evlendi? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM sorgulama ekranı! BJK-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Lugano maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi? Ankara su kesintisi hangi ilçelerde olacak? ASKİ su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos Ankara su kesintisi olan yerler neresi? İBB YURT BAŞVURU SONUCU SORGULA: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? (www.ibb.istanbul) İstanbul su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Masterchef 28 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Yurt başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
title