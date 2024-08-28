AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES Gayrimenkul halka arz kaç lot verdi?

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz sürecine başlamaya hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin halka arz başvurusuna onay verdi. Talep toplama süreci yakında başlayacak ve bu süreçte hisse senetleri eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulacak. Halka arz fiyatı 25,20 TL olarak belirlendi. Peki, AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES GYO kaç lot verir? Detaylar haberimizde...

AHES GYO KAÇ LOT VERİR?

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, halka arz süreciyle 50.000.000 TL'lik bedelli sermaye artırımına gidecek. İşte, olası dağıtılacak pay miktarları:

300 bin katılım - 125 lot (3150 TL)

700 bin katılım - 54 lot (1360 TL)

1.1 milyon katılım - 35 lot (882 TL)

1.5 milyon katılım - 25 lot (630 TL)

1.9 milyon katılım - 20 lot (504 TL)

2.3 milyon katılım - 17 lot (428 TL)

2.7 milyon katılım - 14 lot (352 TL)

3.1 milyon katılım - 13 lot (327 TL)

AHES HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

AHES Gayrimenkul halka arzı katılım endeksine uygun olarak gerçekleşecek.

AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?