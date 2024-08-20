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AHES GYO halka arz kaç lot verir? AHES GYO katılım endeksine uygun mu?

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AHES GYO halka arz kaç lot verir? AHES GYO katılım endeksine uygun mu? Gayrimenkul yatırım ortaklığı AHES GYO'nun halka arzı ve bu arzın lot miktarı merak konusu oldu. Ayrıca, AHES GYO'nun katılım endeksine uygun olup olmadığı da yatırımcılar tarafından sorgulanıyor.

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz sürecine başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) şirketin halka arz başvurusuna onay verdi. Talep toplama süreci başlamak üzere ve bu süreçte hisse senetleri eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulacak. Halka arz fiyatı 25,20 TL olarak belirlendi. Peki, AHES GYO halka arz kaç lot verir? AHES GYO katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar...

AHES HALKA ARZ NE ZAMAN?

AHES Gayrimenkul halka arzı 21-22-23 Ağustos günlerinde olacak ve 25,20 TL ile talep toplanacak.

AHES GYO KAÇ LOT VERİR?

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, halka arz süreciyle 50.000.000 TL'lik bedelli sermaye artırımına gidecek. İşte, olası dağıtılacak pay miktarları:

300 bin katılım - 125 lot (3150 TL)

700 bin katılım - 54 lot (1360 TL)

1.1 milyon katılım - 35 lot (882 TL)

1.5 milyon katılım - 25 lot (630 TL)

1.9 milyon katılım - 20 lot (504 TL)

2.3 milyon katılım - 17 lot (428 TL)

2.7 milyon katılım - 14 lot (352 TL)

3.1 milyon katılım - 13 lot (327 TL)

AHES HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ahes Gayrimenkul halka arzı katılım endeksine uygun olarak gerçekleşecek.

AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

  • A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Acar Menkul Değerler A.Ş.
  • Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  • Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
  • Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  • Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Burgan Bank A.Ş.
  • Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • DenizBank A.Ş.
  • Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
  • Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Garanti Bankası A.Ş.
  • Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Global Menkul Değerler A.Ş.
  • Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
  • Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Ing Bank A.Ş.
  • Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Türkiye İş Bankası A.Ş.
  • Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
  • Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Fibabanka A.Ş.
  • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
  • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  • Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Qnb Finansbank A.Ş.
  • Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Şekerbank T.A.Ş.
  • Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Odea Bank A.Ş.
  • Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
  • Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • T. Vakıflar Bankası T.A.O.
  • Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
  • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  • Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  • Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
  • Pay Menkul Değerler A.Ş.
  • Prim Menkul Değerler A.Ş.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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