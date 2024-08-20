AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz sürecine başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) şirketin halka arz başvurusuna onay verdi. Talep toplama süreci başlamak üzere ve bu süreçte hisse senetleri eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulacak. Halka arz fiyatı 25,20 TL olarak belirlendi. Peki, AHES GYO halka arz kaç lot verir? AHES GYO katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar...

AHES HALKA ARZ NE ZAMAN?

AHES Gayrimenkul halka arzı 21-22-23 Ağustos günlerinde olacak ve 25,20 TL ile talep toplanacak.

AHES GYO KAÇ LOT VERİR?

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, halka arz süreciyle 50.000.000 TL'lik bedelli sermaye artırımına gidecek. İşte, olası dağıtılacak pay miktarları:

300 bin katılım - 125 lot (3150 TL)

700 bin katılım - 54 lot (1360 TL)

1.1 milyon katılım - 35 lot (882 TL)

1.5 milyon katılım - 25 lot (630 TL)

1.9 milyon katılım - 20 lot (504 TL)

2.3 milyon katılım - 17 lot (428 TL)

2.7 milyon katılım - 14 lot (352 TL)

3.1 milyon katılım - 13 lot (327 TL)

AHES HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ahes Gayrimenkul halka arzı katılım endeksine uygun olarak gerçekleşecek.