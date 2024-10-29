29 Ekim AVM'ler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu?
Cumhuriyet Bayramı'nda avmler açık mı ve Cumhuriyet Bayramı'nın Salı günü alışveriş merkezleri açık mı soruları gündeme geliyor. 29 Ekim avmler açık olacak mı ve avm'ler ne zaman açılacak merak ediliyor. Peki, 29 Ekim avm'ler açık mı?
29 Ekim avmler açık olacak mı ve ne zaman alışveriş merkezleri açık olacak vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. 29 Ekim alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık olacağı ve hangi günler açık olduğu araştırılıyor. 29 Ekim avmler açık mı? Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim Salı günü alışveriş merkezleri açık mı? Detaylar haberimizdedir…
29 EKİM AVM'LER AÇIK MI?
29 Ekim Salı günü alışveriş merkezleri tam gün hizmet verecek. Türkiye genelinde yüzlerce AVM, 2024 yılı itibarıyla sabah 10.00'dan akşam 22.00'ye kadar ziyaretçilerini ağırlıyor.
AVM'LER HANGİ GÜNLER AÇIK?
Alışveriş merkezleri genel olarak 10:00- 22:00 saatler arasında açıktır. 29 Ekim Salı günü alışveriş merkezleri açık olacaktır.
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
- Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
- Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
- Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
- Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
- Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
- Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
- Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
- Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
- Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
- Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı
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