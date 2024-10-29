29 Ekim AVM'ler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu?

29 Ekim avmler açık olacak mı ve ne zaman alışveriş merkezleri açık olacak vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. 29 Ekim alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık olacağı ve hangi günler açık olduğu araştırılıyor. 29 Ekim avmler açık mı? Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim Salı günü alışveriş merkezleri açık mı? Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM AVM'LER AÇIK MI?

29 Ekim Salı günü alışveriş merkezleri tam gün hizmet verecek. Türkiye genelinde yüzlerce AVM, 2024 yılı itibarıyla sabah 10.00'dan akşam 22.00'ye kadar ziyaretçilerini ağırlıyor.

AVM'LER HANGİ GÜNLER AÇIK?

Alışveriş merkezleri genel olarak 10:00- 22:00 saatler arasında açıktır. 29 Ekim Salı günü alışveriş merkezleri açık olacaktır.

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