22-23 Nisan kargolar açık mı, çalışıyor mu? PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, Trendyol Express firmaları çalışacak mı?
Resmi tatiller geldiğinde kargolar açık mı, kapalı mı durumu merak konusu oluyor. 22 Nisan ve 23 Nisan'da kargo hizmetleri devam edecek mi? Kargo firmaları, 22 - 23 Nisan'da çalışacak mı? soruları gündeme geliyor. PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, Trendyol Express firmaları çalışacak mı? araştırılıyor. Peki, Bugün ve yarın kargolar açık mı? 22-23 Nisan kargolar çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması halinde kargolar açık mı, kapalı mı konusu gündeme geldi. 22 Nisan ve 23 Nisan'da kargo hizmet veriyor mu merak ediliyor. 22-23 Nisan kargolar açık mı, çalışıyor mu? PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, Trendyol Express firmaları çalışacak mı? Detaylar haberimizdedir…
22 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?
2024 yılının 22 Nisan Pazartesi gününde, kargo hizmetleri tam gün boyunca devam edecek.
23 NİSAN KARGOAR AÇIK MI?
23 Nisan'da resmi tatil olması sebebiyle, kargo firmaları kapalı olacak.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ NEDİR?
- 1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
- 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
- 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
- 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
- 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
- 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
- 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
- 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
- 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
- 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
- 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
- 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
- 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı