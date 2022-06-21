21 - 22 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Haziran Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:

21.06.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP MH: AKGÜN SK VE CİVARI, EMNİYET CD,MERA CD,BAKIRÇAY SK,MENDERES SK,ÇİFTLİK SK,KOZANLI CD,BERGAMA CD BİR KISMI,SAYGILI CD,NUR SK,ELMAS SK,ÇAĞLAR SK,KREDİ YURTLAR KURUMU ÖZEL TR AFOSU,FERGÖZ TIP ÖZEL TAFOSU

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIHALİLLER MAHALESİ TARIMSAL SULAMALAR

21.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HAMİDİYE MAHALLESİ TR 1 D KOLU

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞCILAR, KABAZLI, YENİPAZAR, ÇUKUROBA, HACIBEKTAŞ MAHALLESİ TAMAMINDA AYRICA BU BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARINDA TİCARETHANELERDE VE DEVLET DEMİR YOLU GEÇİŞ GÜZERGAHI UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARINDA

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PİYADELER MAHALLESİ

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALKAN, SOĞUKYURT, AZITEPE, KESTANEDERESİ MAHALLELERİ

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞAHYAR MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

21.06.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KOCATEPE İSHAKÇELEBİ TUNCA GÖKTAŞLI MAHALLELERİ

21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYRANOKÇULAR MAH, KUZUKÖY MAH, BAYRAMŞAH MAH, KOVANCI MAHALLESİ.

21.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI TR-16

21.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ 529-538-540-542-535-537-569-541-524-543 SK VE CİVARLARI

21.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTALP MH: AKGÜN SK VE CİVARI, EMNİYET CD,MERA CD,BAKIRÇAY SK,MENDERES SK,ÇİFTLİK SK,BERGAMA CD BİR KISMI, ELMAS SK,ÇAĞLAR SK VE CİVARLARI

21.06.2022 09:30 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HIRKALI MAHALLESİ ÇATALALUK MAHALLESİ VE HIRKALI İÇME SUYU MASKİ ÖZEL.

21.06.2022 10:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI HANIMO MEVKİİ. KERPİÇLİK MAH. ESKİHİSAR MAH. ÖREN MAH. SEVİNÇLER MAH. YİĞİTLER MAH. MASKİ KERPİÇLİK ÖZEL TR. HOŞCALAR MAH.

21.06.2022 15:30 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM E.L.İ. AZOT SİTESİ ÖZEL KÖK İMBAT MAD. ENERJİ TURZ. ÖZEL TR TR-3 ÖZEL TR-2 ÖZEL İMBAT MADENCİLİK ÖZEL KÖK E.L.İ. İDARİ BİNA KÖK ÖZEL ÖRS MADEN ÖZEL KÖK HERMAKSAN MAD.MAK.İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.A.Ş. ÖZEL TR YENİ ANADOLU MADENCİLİK A.Ş TKİ KARANLIKDERE KÖK ÖZEL E.L.İ. CENKYERİ ÖZEL KÖK İMBAT MADENCİLİK ENERJİ TRZM.SAN.TİC.A.Ş. ÖZEL TR EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ ÖZEL TR MAXAM ANADOLU PAT.MAD.PAZ.TİC.NAKAŞ ÖZEL TR MAYDA MADEN GÖLET ÖZEL KÖK VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ÖZEL TR ADA METAL MADENCİLİK TR ÖZEL KİMTAŞ MADEN TR-2 ÖZEL ELİ TR ÖZEL AVEA İLETİŞİM A.Ş. ÖZEL TR DEREKÖY TR-1 EYNEZ TR-1 IŞIKLAR KÖK-2 IŞIKLAR KÖK-1 EYNEZ KÖK EGE LİNYİTLERİ GES ÖZEL TR DEREKÖY KÖK DEREKÖY KÖK-2 DEMİR KARDEŞLER SAN.TİC ÖZEL TR ARPASEKİ GES ÖZEL KÖK YENİ ANADOLU MAD. VE TEKNOLOJİLERİ ÖZEL KÖK E.L.İ. AZOT SİTESİ ÖZEL TR E.L.İ. CENKYERİ ATÖLYE ÖZEL E.L.İ. CENKYERİ GAZLAŞTIRMA ÖZEL E.L.İ. CENKYERİ LOJMAN ÖZEL ÇAĞLAYAN SİTESİ TR MAYDA MADEN ÖZEL TAŞTEPE GES-1 ÖZEL TR VE CİVARLARI

21.06.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP MH: AKGÜN SK VE CİVARI, EMNİYET CD,MERA CD,BAKIRÇAY SK,MENDERES SK,ÇİFTLİK SK,KOZANLI CD,BERGAMA CD BİR KISMI,SAYGILI CD,NUR SK,ELMAS SK,ÇAĞLAR SK,KREDİ YURTLAR KURUMU ÖZEL TR AFOSU,FERGÖZ TIP ÖZEL TAFOSU

22.06.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÜÇPINAR MAHALLESİ VERİCİLER TAVUK CİFTLİKLERİ

22.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HAMİDİYE MAHALLESİ TR 1 TAMAMI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIÇOBANİSA MAHALLESİ

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHADIR, BAHÇELİ, ÇARIKBOZDAĞ MAHALLELERİ

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAĞLAYAN MAHALLESİ, GÜRSU MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İCİKLER MAHALLESİ VE MASKİ İÇMESUYU ÖZEL

22.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BAKLACI MAHALLESİ ÜNİVERSİTE ÇEVRESİ

22.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SELÇİKLİ MAHALLESİ GİRİŞİ TR-1 A KOLU SAĞLIK OCAĞI VE CİVARLARI

22.06.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TÜRKCELL VODAFONE AVEA ÖZEL TRAFOLAR

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