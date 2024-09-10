2024-25 KYK BURS BAŞVURU TARİHİ: KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs başvurusu nasıl yapılır, şartlar nedir?

2024- 25 KYK burs başvuru tarihleri merak ediliyor. Üniversite mğrencileri yeni eğitim öğretim yılında KYK burs/ kredi başvurusunun nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor. Başvuruların kesin tarihleri ve sonuçların açıklanma tarihleri genellikle ilgili yıllık duyurularla belirtiliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs başvurusu nasıl yapılır, şartlar nedir? İşte detaylar...

KYK burs ve kredi başvurusu, her yıl yazılı ve görsel medyada ilan edilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi alabilir veya internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olmalıdır. Başvuru esnasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler istenmekte ve bu bilgiler, kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak doğruluğu teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bütçeye göre uygun öğrencilere burs, diğer öğrencilere ise kredi verilmektedir.

KYK BURS/ KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvuru işlemleri henüz başlamadı.

KYK BURSU NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl burs ve kredi miktarı ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödendi.