2024-25 KYK BURS BAŞVURU TARİHİ: KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs başvurusu nasıl yapılır, şartlar nedir?
2024-25 eğitim öğretim yılı için KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Üniversite öğrencileri, KYK burs başvuru tarihini araştırıyor.
2024- 25 KYK burs başvuru tarihleri merak ediliyor. Üniversite mğrencileri yeni eğitim öğretim yılında KYK burs/ kredi başvurusunun nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor. Başvuruların kesin tarihleri ve sonuçların açıklanma tarihleri genellikle ilgili yıllık duyurularla belirtiliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs başvurusu nasıl yapılır, şartlar nedir? İşte detaylar...
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2024- 25 KYK burs başvuruları için henüz kesin bir tarih açıklanmamıştır, ancak genellikle KYK burs ve kredi başvuruları her yıl Ekim- Kasım aylarında başlamaktadır. Bu süreçte, başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır.
KYK BURSUNU KİMLER ALABİLİR?
- Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri,
- Gazinin kendisi veya bekar çocukları,
- Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler,
- Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi,
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005, tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar,
- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
- Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular,
- Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme, sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler KYK bursu alabilmektedir.
KYK BURS/ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvurusu, her yıl yazılı ve görsel medyada ilan edilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi alabilir veya internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olmalıdır. Başvuru esnasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler istenmekte ve bu bilgiler, kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak doğruluğu teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bütçeye göre uygun öğrencilere burs, diğer öğrencilere ise kredi verilmektedir.
KYK BURS/ KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KYK burs ve kredi başvuru işlemleri henüz başlamadı.
KYK BURSU NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl burs ve kredi miktarı ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödendi.