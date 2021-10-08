Dünyada en çok bilinen kripto para birimlerinden olan Ethereum (ETH), milyonlarca insanın alım - satım yaptığı büyük bir hacime ulaştı ve son yılların gündem konusu oldu. İnsanlar, EEthereum ne kadar? Ethereum kaç tl, kaç dolar? Ethereum yükselecek mi, düşecek mi? Ethereum grafiği! sorularını araştırıyor. Peki, Ethereum ne kadar? Ethereum kaç tl, kaç dolar? Ethereum yükselecek mi, düşecek mi? Ethereum grafiği! İşte ayrıntılar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ETHEREUM NE KADAR? ETHEREUM KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

Kripto paralar içerisinde en büyük piyasa değerine sahip olan olan Ethereum (ETH), anlık olarak $ 3.584,47 seviyesinden işlem görmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Güncel kur (1 Dolar: 8,91 TL) üzerinden hesaplarsak; 1 ETH,31.937,62 TL'den işlem görmektedir.

Ethereum piyasa değeri: ₺3,774,198,791,835

Ethereum hacim: ₺159,013,699,433

Ethereum dolaşan arz: 117,839,434.19 ETH

ETHEREUM YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ? ETHEREUM GRAFİĞİ!

Ethereum haftalık olarak +18,33% (son 7 gün) değer kazanmıştır.

Görsel: investing.com

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