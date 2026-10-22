Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı: Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne oldu, düştü mü, yükseldi mi?

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22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Politika faizinin yüzde 37 seviyesinde bulunduğu süreçte, ekim ayı toplantısından çıkacak karar yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne oldu, sabit mi kaldı? Detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekti. Böylece eylül ayında yüzde 37 seviyesinde sabit tutulan politika faizinde ekim ayında indirime gidilmiş oldu.

Kurul, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'tan yüzde 39'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e düşürdü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Evet, Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı açıklandı. TCMB, 22 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 1 puan indirerek yüzde 36 olarak belirledi. Kararla birlikte gecelik vadede borç verme ve borçlanma faiz oranlarında da indirime gidildi.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası, ekim ayı toplantısında politika faizini yüzde 37'den yüzde 36'ya indirdi. Karar, toplantı öncesinde ekonomistlerin büyük bölümünün öngördüğü 100 baz puanlık indirim beklentisiyle örtüştü.

AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde, ekonomistlerin 19'u politika faizinin 100 baz puan düşürülerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin etmişti.

Citi, JPMorgan, Morgan Stanley ve Bank of America'nın da ekim ayında 100 baz puanlık indirim beklediği belirtilirken, Goldman Sachs politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulabileceği yönünde değerlendirmede bulunmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI

Merkez Bankası'nın 2025 ve 2026 yıllarında aldığı politika faizi kararları şöyle:

Ocak 2025: Politika faizi yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirildi.

Mart 2025: Politika faizi yüzde 45'ten yüzde 42,5'e düşürüldü.

Nisan 2025: Politika faizi yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltildi.

Haziran 2025: Politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutuldu.

Temmuz 2025: Politika faizi sabit bırakıldı.

Eylül 2025: Politika faizi yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirildi.

Ekim 2025: Politika faizi yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e düşürüldü.

Aralık 2025: Politika faizi yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirildi.

Ocak 2026: Politika faizi yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürüldü.

Mart 2026: Politika faizi yüzde 37'de sabit tutuldu.

Nisan 2026: Politika faizi yüzde 37'de sabit bırakıldı.

Haziran 2026: Politika faizi yüzde 37 seviyesinde tutuldu.

Temmuz 2026: Politika faizi yüzde 37'de sabit bırakıldı.

Eylül 2026: Politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutuldu.

Ekim 2026: Politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekildi.