Mahmut Sütçü neden istifa etti, SPK Başkanı Mahmut Sütçü kimdir?

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SPK Başkanı Mahmut Sütçü kimdir sorusu da istifa haberinin ardından en çok araştırılan konular arasına girdi. Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı olarak başladığı kariyerinde vergi dairesi başkanlıkları ve Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Sütçü, 9 Mayıs 2026'da SPK Başkanlığına atanmıştı. Aynı gün Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in de emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi. Mahmut Sütçü'nün yerine kim gelecek? Tüm detaylar haberimizde…

MAHMUT SÜTÇÜ NEDEN İSTİFA ETTİ?

SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi. Sütçü'nün istifasının kabul edilip edilmediğine ve SPK Başkanlığı görevine kimin getirileceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MAHMUT SÜTÇÜ'NÜN YERİNE KİM GELECEK?

Mahmut Sütçü'nün istifasının ardından SPK Başkanlığı görevine kimin atanacağı merak ediliyor. SPK Başkanı, Cumhurbaşkanı kararıyla atanıyor. Yeni başkanın kim olacağı, yayımlanacak atama kararıyla netlik kazanacak.

BAKAN YARDIMCISI OSMAN ÇELİK DE EMEKLİLİK İSTEDİ

SPK'daki istifayla aynı gün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da bir ayrılık yaşandı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Mehmet Şimşek'e hemen yürürlüğe girmek üzere emeklilik dilekçesi verdi.

SPK BAŞKANI MAHMUT SÜTÇÜ KİMDİR?

Mahmut Sütçü, 1968 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya geldi. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına Maliye Bakanlığı'nda başlayan Sütçü, burada hesap uzmanı ve baş hesap uzmanı olarak görev yaptı. Ardından İstanbul, Antalya ve Ankara'da vergi dairesi başkanlığı görevlerinde bulundu.

MAHMUT SÜTÇÜ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1968 doğumlu olan Mahmut Sütçü, 2026 yılı itibarıyla 57-58 yaşında. Sütçü, aslen Samsun'un Bafra ilçesinden.

MAHMUT SÜTÇÜ'NÜN KARİYERİ

Mahmut Sütçü, 2016 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Kasım 2024'ten itibaren SPK İkinci Başkanı olarak görev yapan Sütçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 9 Mayıs 2026'da SPK Başkanlığına getirildi. Sütçü, yaklaşık beş aydır bu görevi sürdürüyordu.

FON KRİZİNİN ORTASINDA İSTİFA

Mahmut Sütçü'nün istifası, SPK'nın gündeminde sorunlu fonların bulunduğu bir döneme denk geldi. SPK, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermiş, ekim ayının başında da bu fonların bir kısmı için ara ödeme mekanizması oluşturmuştu. Fonların tasfiyesine yönelik kanun teklifi ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Sütçü'nün ayrılığının fon tasfiye sürecini nasıl etkileyeceği de yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

SPK NEDİR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de sermaye piyasalarını düzenleyen ve denetleyen bağımsız bir kurum. Kurul, yatırımcıların haklarının korunması, piyasaların güvenilir ve şeffaf şekilde işlemesi ile yatırım fonları, aracı kurumlar ve borsada işlem gören şirketlerin denetlenmesinden sorumlu bulunuyor.