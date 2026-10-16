Borsa neden düşüyor? SON DAKİKA! Borsa İstanbul BIST 100 endeksi neden düşüyor, düşüş devam edecek mi?

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni işlem gününe yüzde 1,44 düşüşle 11.896,08 puandan başladı. Önceki işlem gününü de kayıpla tamamlayan endekste bankacılık ve holding hisselerindeki gerileme dikkat çekti. Peki, Borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi neden düşüyor? Detaylar...

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün öne çıkan nedeni, endeks sağlayıcısı MSCI'nin Türk hisselerine yönelik aldığı karar oldu. MSCI, dün akşam yaptığı duyuruda Türkiye hisse senetlerinde belirli endeks değişikliklerini ikinci bir duyuruya kadar durdurduğunu açıkladı. Söz konusu karar, Borsa İstanbul'da yeni işlem gününün düşüşle başlamasının ardından piyasaların gündemine geldi.

BIST 100 endeksi, bir önceki işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izledi. Endeks, günü yüzde 0,40 değer kaybıyla 12.070,17 puandan tamamladı. Bugünkü açılışta ise önceki kapanışa kıyasla 174,09 puan gerileyerek 11.896,08 puana indi. Böylece endeksteki düşüş yeni işlem gününün başlangıcında da devam etti.

Açılışta yalnızca BIST 100 endeksinde değil, bankacılık ve holding endekslerinde de değer kaybı görüldü. Bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi ise yüzde 1,42 geriledi. Bu veriler, piyasanın açılışında her iki endeks grubunda da düşüş yaşandığını ortaya koydu.

MSCI'NİN TÜRK HİSSELERİNE YÖNELİK KARARI

Borsadaki düşüşle birlikte MSCI'nin Türkiye hisse senetlerine ilişkin duyurusu öne çıktı. Endeks sağlayıcısı, belirli endeks değişikliklerini ikinci bir duyuruya kadar durdurduğunu bildirdi. Piyasalarda bu karar, Borsa İstanbul'daki gerilemenin gündeme gelen nedenleri arasında gösterildi.

BORSA İSTANBUL BIST 100 ENDEKSİ NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki gerilemede, MSCI'nin Türk hisselerine yönelik kararı gündemde yer alırken endeksin önceki işlem günündeki kapanışı da dikkat çekti. Satış ağırlıklı geçen önceki seansta yüzde 0,40 değer kaybeden BIST 100, 12.070,17 puandan kapanmıştı. Endeks, yeni güne de düşüşle başlayarak 11.900 puan seviyesinin altına geriledi.

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,44 kayıpla 11.896,08 puana indi. Önceki kapanışa göre yaşanan 174,09 puanlık düşüşe bankacılık ve holding endekslerindeki kayıplar da eşlik etti. Bankacılık endeksinde yüzde 1,48, holding endeksinde yüzde 1,42 düşüş kaydedildi.

PİYASALARIN TAKİP EDECEĞİ EKONOMİK VERİLER

Borsa İstanbul'da işlem gününde yurt içi ve yurt dışındaki ekonomik gelişmeler de takip edilecek. Yurt içinde konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketi öne çıkan veri başlıkları arasında bulunuyor.

Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması, Avro Bölgesi'nin dış ticaret dengesi ve enflasyon verileri izlenecek. ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı da piyasaların takip edeceği göstergeler arasında yer alıyor.

BIST 100 ENDEKSİNDE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.700 puan seviyelerinin destek, 12.000 ve 12.100 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtti.

Bu seviyeler, endeksin mevcut seyrinin değerlendirilmesinde takip edilen teknik eşikler olarak öne çıkıyor. BIST 100 endeksinin gün içindeki hareketlerinde söz konusu seviyeler analistlerin değerlendirmelerinde yer alıyor.

Borsa İstanbul'daki düşüşün ardından MSCI'nin Türk hisselerine yönelik kararı, yurt içi ekonomik veriler ve uluslararası piyasalardan gelecek gelişmeler gündemde bulunuyor. Endeksin açılış performansı, bankacılık ve holding endekslerindeki kayıplar ve açıklanacak ekonomik göstergeler, işlem gününün takip edilen başlıkları arasında yer alıyor.

Önemli not: Bu haber yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.