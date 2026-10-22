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Borsa neden düşüyor? SOK DAKİKA! Borsa bugün neden düştü?

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Borsa neden düşüyor? SOK DAKİKA! Borsa bugün neden düştü?
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yaşanan düşüş, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem günlerine yaklaşılırken endeksin son durumu ve hisse senetlerindeki değişimler gündemdeki yerini koruyor. Peki, borsa neden düşüyor? Borsa bugün neden düştü? Detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yaşanan düşüş, 22 Ekim 2026 Perşembe günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Endeks, önceki işlem gününde yaşadığı değer kaybının ardından yeni güne de düşüşle başladı. Piyasalarda hisse senetlerinin seyri, endekslerdeki değişimler ve işlem hacimleri yakından takip ediliyor. Peki, borsa neden düşüyor? Borsa bugün neden düştü? Borsa düşüş son dakika gelişmeleri haberimizde.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

BIST 100 endeksi, 21 Ekim Çarşamba gününü yüzde 1,87 düşüşle 11.577,12 puandan tamamladı. Gün içinde 220,5 puan gerileyen endekste toplam işlem hacmi 85,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Aynı gün bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi ise yüzde 2,92 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'daki hareketler izlenirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayı faiz kararı da piyasaların takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Yurt içindeki ekonomik gelişmelerin yanı sıra küresel piyasalardaki hareketler ve uluslararası ekonomik veriler de yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul'da 22 Ekim Perşembe günü yaşanan hareketlerin değerlendirilmesinde önceki işlem gününün kapanış verileri ve yeni günün açılış rakamları öne çıkıyor. BIST 100 endeksi, 21 Ekim'de yüzde 1,87 değer kaybederek 11.577,12 puana gerilerken, 22 Ekim'deki açılışta da yüzde 0,32 düşüşle 11.540,61 puana indi.

Önceki işlem gününde bankacılık ve holding endekslerinde de kayıplar görüldü. Sektör endekslerinin tamamının günü düşüşle tamamladığı 21 Ekim'de en fazla gerileme yüzde 6,02 ile sigorta sektöründe kaydedildi.

22 Ekim'de yatırımcıların takip ettiği gelişmeler arasında TCMB'nin faiz kararı, yurt içindeki ekonomik veriler ve küresel piyasalardaki gelişmeler yer aldı. Piyasalardaki günlük değişimler değerlendirilirken endekslerin yanı sıra sektör bazındaki hareketler ve işlem hacmi verileri de izleniyor.

Açıklanan rakamlar, 21 Ekim kapanışını ve 22 Ekim açılışını kapsıyor. Gün içindeki son endeks seviyesi ve kapanış verileri farklılık gösterebileceğinden, güncel değerlendirmelerde Borsa İstanbul'un yayımladığı anlık verilerin esas alınması gerekiyor.

NOT: Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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