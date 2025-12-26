Haberler

Bahattin Berke Demircan kimdir, gözaltına mı alındı? Bahattin Berke Demircan neden gözaltına alındı?

Güncelleme:
Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen isimlerden biri de Bahattin Berke Demircan oldu. Genç futbolcunun kim olduğu, gözaltına alınıp alınmadığı ve soruşturmadaki rolü spor kamuoyu tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Bahattin Berke Demircan kimdir, gözaltına mı alındı? Bahattin Berke Demircan neden gözaltına alındı?

Futbolda yasa dışı bahis iddialarının derinleştiği soruşturmada Bahattin Berke Demircan ismi öne çıktı. Gözaltı kararlarıyla gündeme gelen süreçte, Demircan'ın kariyeri ve hakkında yöneltilen iddialar merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAHATTİN BERKE DEMİRCAN KİMDİR?

Bahattin Berke Demircan, 25 Kasım 2002 doğumlu Türk futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev yapan Demircan, TFF 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı forması giymektedir.

Futbol kariyerine Tuzlaspor altyapısında başlayan Demircan, 2021 yazında Fatih Karagümrük kadrosuna katıldı. Süper Lig'deki profesyonel debutunu 26 Aralık 2021 tarihinde oynanan Alanyaspor – Fatih Karagümrük karşılaşmasında yaptı.

BAHATTİN BERKE DEMİRCAN GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Yasa Dışı Bahis Soruşturması" kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 29 kişi arasında Bahattin Berke Demircan'ın da yer aldığı açıklandı. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

BAHATTİN BERKE DEMİRCAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılığın açıklamasına göre Bahattin Berke Demircan, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı değerlendirilen 14 futbolcu şüpheli arasında bulunuyor.

Soruşturma kapsamında bazı futbolcuların kendi takımlarının maçına, rakip takımın kazanacağı yönünde bahis oynadığı tespit edildi. Bu kapsamda Demircan hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında 14'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlar sonucunda Eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur'un da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen bazı isimler şunlar:

  • Erden Timur
  • Doğukan Çınar
  • Furkan Demir
  • Gökhan Payal
  • Hüseyin Aybars Tüfekçi
  • İbrahim Yılmaz
  • Mert Aktaş
  • Mustafa Çeçenoğlu
  • Tufan Kelleci
  • Fatih Kulaksız
  • Mirza Şerifoğlu
  • Enes Bartan
  • Hakan Çakır
  • Umut Esel
  • Buğra Cem İmamoğulları
  • Burcu Kurt

Savcılık, soruşturmanın MASAK raporları, HTS kayıtları, banka hareketleri, yasal bahis verileri ve dijital incelemeler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkladı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
