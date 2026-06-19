Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! 19 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar?

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve yurt içindeki yatırımcı davranışları, altın fiyatlarında yönün aşağı çevrilmesine neden oldu. 19 Haziran altın fiyatları, hafta ortasında görülen yatay görünümün ardından satış baskısının etkisiyle geri çekilirken, yatırımcıların odağında gram altın, çeyrek altın ve Kapalı Çarşı fiyatları yer aldı. Peki, Altın neden düşüyor? 19 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar? Detaylar...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın piyasasında yaşanan geri çekilmenin temel nedenleri arasında uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatlarının zayıf seyri öne çıkıyor. Küresel ölçekte yatırımcıların direnç seviyelerinin aşılmasını beklediği süreçte, fiyatların bu seviyeleri geçememesi satış baskısını artırdı.

Yurt içinde ise kurumsal yatırımcıların nakit pozisyonlarını güçlendirmeye yönelmesi, altın tarafındaki talebin bir miktar azalmasına yol açtı. Bu durum, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda işlem gören altın fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesinde etkili oldu.

Hafta ortasında dengeli ve yatay bir görünüm sergileyen piyasada, haftanın son işlem gününe yaklaşılırken satıcılı seyir öne çıktı. Özellikle ons altındaki gerilemenin iç piyasaya yansımasıyla birlikte gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında da aşağı yönlü hareketler görüldü.

Piyasa uzmanları tarafından yakından izlenen işlem hacmindeki yükseliş ise fiyat hareketlerinin daha dalgalı bir görünüm kazanmasına neden oldu. Gün boyunca alım ve satım işlemlerinin yoğunlaşması, fiyatların kısa süre içerisinde farklı seviyelerde işlem görmesine yol açtı.

19 HAZİRAN GRAM ALTIN NE KADAR, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

19 Haziran itibarıyla altın piyasasında yaşanan geri çekilme nedeniyle yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında gram altın fiyatları geliyor.

Uluslararası piyasalardaki ons altın hareketleri ve yurt içi piyasalardaki satış baskısı, gram altın fiyatlarının da yönünü belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Hafta ortasında dengeli seyreden fiyatlar, haftanın son işlem gününe doğru aşağı yönlü baskı altında kaldı.

Birikim yapmak isteyen vatandaşların en fazla tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın da piyasalardaki geri çekilmeden etkilendi.

Ons altın ve gram altın fiyatlarında yaşanan düşüş, doğrudan çeyrek altın fiyatlarına yansıdı. Güncel piyasa verilerine göre çeyrek altın 10.142,00 TL alış ve 10.259,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle çeyrek altın fiyatları da gün içerisinde değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel fiyatları anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor.

Özellikle düğün sezonunun etkisiyle fiziki altına olan ilginin devam ettiği dönemde, çeyrek altın fiyatlarındaki değişim hem yatırımcılar hem de tasarruf sahipleri tarafından yakından izleniyor. Piyasadaki yönün belirlenmesinde ons altın fiyatları, işlem hacmi ve yatırımcı davranışları belirleyici olmaya devam ediyor.