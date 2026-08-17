Haberler

17 Ağustos altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

17 Ağustos altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü yatırımcıların ve ekonomi gündemini yakından takip edenlerin odağında yer alıyor. Ons altındaki fiyat hareketleri, döviz kurlarındaki değişimler ve küresel piyasalardan gelen ekonomik veriler yurt içindeki altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?" sorularına yanıt arıyor.

17 Ağustos 2026 Pazartesi günü altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında gün içerisinde değişimler yaşanırken, yatırımcılar "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç TL oldu?" ve "Çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç lira?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte 17 Ağustos 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasalarda öne çıkan son gelişmeler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü güncel fiyatlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Son verilere göre spot gram altın 6.773,71 TL alış, 6.774,63 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise yüzde 0,52 yükseliş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altının fiyatı da gün içerisinde yakından izleniyor. Güncel verilere göre çeyrek altın 10.954,00 TL alış, 11.037,00 TL satış seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,72 yükseliş yönünde gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 17 Ağustos 2026 Pazartesi güncel verilere göre ons altın 4.406,11 dolar alış, 4.406,64 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim ise yüzde 0,70 yükseliş olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları; küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ve döviz piyasalarındaki hareketlilik doğrultusunda yön bulmaya devam ediyor. 17 Ağustos 2026 Pazartesi saat 10.15.10 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Gram altın 6.774 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 11.037 TL satış fiyatıyla piyasada bulunuyor. Ons altın ise 4.406 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımcılar güncel alış ve satış fiyatlarını takip ederken, küresel piyasalardaki gelişmelerin altın fiyatlarının seyri üzerindeki etkisini izlemeyi sürdürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den yasa sonrası Öcalan'la ilgili yeni çağrı
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar

Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti
Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor

Ezber bozan belediye başkanı! Merak edip makamına geliyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis gerekeni yaptı

Görüntüler Amedspor-Erzurumspor maçı öncesine ait
Ersun Yanal'dan olay Fenerbahçe sözleri: Aziz Yıldırım içinden geçer

Ersun Yanal fena patladı: Aziz Yıldırım içinden geçer
Zeynep Bastık bekarlığa veda etti! Duvağındaki o detay dikkat çekti

Zeynep Bastık bekarlığa veda etti! Duvağındaki o detay dikkat çekti
Komşularına dehşeti yaşattı: Takıntılı olduğu kadının annesini bıçakladı! İlk vukuatı da değilmiş

Takıntılı olduğu kadının annesini bıçakladı! İlk vukuatı da değilmiş
Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor

Görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor
Kayseri'de dehşet: Otel odasında kavga ettiği kadını 5. kattan aşağı attı

Otel odasında dehşet! Kavga ettiği kadını 5. kattan aşağı attı