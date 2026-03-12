Haberler

12 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

12 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
Güncelleme:
12 Mart'ta gram altın fiyatları ne kadar? Savaş sonrası altın piyasasında hangi yön hakim oldu; yükseliş mi, düşüş mü var? Yatırımcılar ve birikim sahipleri güncel rakamları merak ediyor. Peki, 12 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

12 Mart itibarıyla gram altın fiyatları ne durumda? Savaşın etkisiyle altın değer kazandı mı yoksa düştü mü? Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler için son rakamlar merak konusu. Altın fiyatları ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ALTIN FİYATI DÜŞTÜ MÜ?

12 Mart 2026'da altın fiyatları küresel ve yerel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Güvenli liman talebine rağmen fiyatlarda hafif bir düşüş eğilimi olduğu gözleniyor; bu durum gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarına yansıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

12 Mart itibarıyla Türkiye'de altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi temel ürünler, Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda güncel değerleri üzerinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Bugün gram altının fiyatı yaklaşık 7.330 TL civarında seyrediyor. Bu değer, gün içindeki alım-satım fiyatlarına ve piyasa koşullarına bağlı olarak anlık değişebiliyor.

12 Mart 2026 itibarıyla çeyrek altın yaklaşık 12.100 TL civarında işlem görüyor. Bu fiyat, çeyrek altının alış-satış aralığına ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebiliyor. Çeyrek altın yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için en çok takip edilen altın türlerinden biri olmaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Dünya piyasalarında işlem gören ons altın fiyatı da altın piyasasının yönünü belirleyen önemli bir gösterge. 12 Mart 2026 itibarıyla ons altın yaklaşık 5.150 USD seviyesinde fiyatlanıyor. Uluslararası ekonomik ve jeopolitik gelişmeler ons altın fiyatını etkileyebiliyor.

Not: Bu fiyatlar anlık olarak değişebilir ve gün içi dalgalanmalara tabidir; yatırım kararlarında canlı fiyat takibi önemlidir.

Sahra Arslan
Haberler.com
500

