GZT Giresunspor Trabzonspor derbisinde 7. randevu

Süper Lig'de 3. hafta Karadeniz derbisine sahne olacak.

Süper Lig'de 3. hafta Karadeniz derbisine sahne olacak. GZT Giresunspor, tam 44 yıl sonra Trabzonspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar akşamı saat 21.45'te Giresunspor, evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Giresun temsilcisi, Trazbonspor'u en son 19 Aralık 1976 tarihinde ağırlamıştı. Çotanaklar, o karşılaşmayı Raci Gedik ve Haldun Çelikoğlu'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.

İki takım arasında ligin ikinci devresinde 22 Mayıs 1977'de Trabzon'da oynanan son karşılaşmadan ise Trabzon ekibi, Hüseyin Tok ve Ahmet Ceyhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı. 1976-1977 sezonu sonunda Trabzonspor şampiyon olmuş, Giresunspor ise küme düşmüştü.

Süper Lig'de 7. randevu

Giresunspor ve Trabzonspor, Süper Lig tarihinde bu zamana kadar toplamda 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 1'ini Giresunspor, 2'sini Trabzonspor kazanırken, 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. 6 maçın 5'i gollü biterken, sadece 1 mücadele golsüz berabere sonuçlandı.

Giresunspor, sahasındaki 3 müsabakada rakibine hiç yenilmedi. Çotanaklar, iç sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Trabzonspor da evindeki 3 maçın 2'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı. Giresunspor, 6 maçta 5 gol atarken, Trabzonspor ise 7 gol kaydetti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı