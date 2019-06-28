Güzel oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dudak dudağa görüntülendi
Anadolu Efesli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan oyuncu Eda Ece, sevgilisiyle tatile çıktı. Ece, bir ara sevgilisini dudağından öperken görüntülendi.
FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, bir hafta önce Anadolu Efes'te oynayan basketbolcu Buğrahan Tuncer ile flört etmeye başlamıştı. Yeni sevgililer hem Anadolu Efes'in şampiyonluğunu kutlamak, hem de birbirlerini daha yakından tanımak için Bodrum'a tatile gitti. Çift, önceki gün plajda sarmaş dolaş görüntülendi.
DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİLER
Posta'da yer alan habere göre; ikili, önceki gün Bodrum Gündoğan'da ünlü bir otelin plajında görüntülendi. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer iskelede meraklı bakışlara hiç aldırmadı. İkili, sarmaş dolaş güneşlenerek birbirlerini öpücüğe boğdular.
"ERKEKTE FİZİKSEL ÖZELLİK ARAMAM"
Güzel oyuncu Eda Ece bir röportajında "Erkekte fiziksel özellik aramam. İletişim ve zekaya değer veririm. Muhabbet edebildiğim biri beni çeker" demişti.
Kaynak: Diğer
YORUMLAR (3)
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COK AYIP!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok şükür gözüme uyku girecek, kaç gündür bu haberi bekliyordum nerde bunlar acaba ne yapıyorlar die, Ecem Altan hanım çok teşekkür ederiz böyle eşsiz bir haberi bize ulaştırdığınız içinCevap Yaz Yayından Kaldır
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başımıza taş yağacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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