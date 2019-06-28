Güzel oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dudak dudağa görüntülendi

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, bir hafta önce Anadolu Efes'te oynayan basketbolcu Buğrahan Tuncer ile flört etmeye başlamıştı. Yeni sevgililer hem Anadolu Efes'in şampiyonluğunu kutlamak, hem de birbirlerini daha yakından tanımak için Bodrum'a tatile gitti. Çift, önceki gün plajda sarmaş dolaş görüntülendi.

DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİLER

Posta'da yer alan habere göre; ikili, önceki gün Bodrum Gündoğan'da ünlü bir otelin plajında görüntülendi. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer iskelede meraklı bakışlara hiç aldırmadı. İkili, sarmaş dolaş güneşlenerek birbirlerini öpücüğe boğdular.

"ERKEKTE FİZİKSEL ÖZELLİK ARAMAM"

Güzel oyuncu Eda Ece bir röportajında "Erkekte fiziksel özellik aramam. İletişim ve zekaya değer veririm. Muhabbet edebildiğim biri beni çeker" demişti.

Kaynak: Diğer