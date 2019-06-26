Güzel hakem Fernanda Colombo'ya Türkiye'den evlilik teklifi!

Son zamanlarda futbolseverlerin, ilgi odağı haline gelen hakem Fernada Colombo, Ekvator Ligi'nde görev yapan Brezilyalı hakem, sempatik tavırlarıyla Türkiye'den bile ilgi görüyor.

Fernada Colombo, Instagram hesabından yaptığı soru-cevaplarda kendisine Türkiye'den gelen soruları da paylaştı. Güzel hakem Türk kullanıcının kendisine yaptığı evlilik teklifini ise gülerek kocasına sordu.